В Берлине прошел марш российской оппозиции с лозунгами «Остановите путина!», «Остановите войну!»
Киев • УНН
В Берлине состоялся массовый марш российской оппозиции с требованиями остановить войну и устранить Путина. На акцию протеста вышло от 1,5 до 7 тысяч участников, среди которых были и украинцы.
На демонстрацию против кремлевской политики вышло до двух тысяч человек. С призывами выступили представители российской оппозиции в эмиграции.
Пишет УНН с ссылкой Tagesschau, RBB и росСМИ.
В воскресенье в Берлине на демонстрацию против российской агрессии в Украине и против политики кремля Владимира Путина собралось около 1,5 тыс. человек - по данным полиции, при этом всего зарегистрировано было не менее 3 тысяч участников. По подсчетам издания "Медуза", всего на митинг пришло до семи тысяч человек.
Требования участников включали немедленный вывод российских войск из Украины, импичмент президенту России Путину и обвинения против него как военного преступника. Участники скандировали: "нет войне" и „долой путина".
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Несколько человек пришли на марш с российскими триколорами. Это вызвало возмущение других участников акции, среди которых были украинцы. Сначала российский триколор был в начале колонны протестующих, но позже его убрали.
Перед участниками акции против путина и против войны России в Украине выступили представители российской оппозиции: Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие.
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