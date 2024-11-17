В Берлине прошел марш российской оппозиции с лозунгами «Остановите путина!», «Остановите войну!»

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 96986 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 114128 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 167149 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 155595 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 153124 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 140110 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 119392 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107998 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 142541 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107694 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: есть пострадавшие

Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: есть пострадавшие

 • 24914 просмотра
Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"

Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"

 • 37806 просмотра
Во время ночной вражеской атаки под ударом были теплоэлектростанции, повреждено оборудование - ДТЭК

Во время ночной вражеской атаки под ударом были теплоэлектростанции, повреждено оборудование - ДТЭК

 • 33678 просмотра
Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов

Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов

 • 43416 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

12:22 • 43067 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 167149 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 128541 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 136037 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 142541 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 152849 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

12:22 • 43067 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 101535 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 101369 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 101068 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 94658 просмотра
Актуальное
В Берлине прошел марш российской оппозиции с лозунгами «Остановите путина!», «Остановите войну!»

В Берлине прошел марш российской оппозиции с лозунгами «Остановите путина!», «Остановите войну!»

Киев  •  УНН

 • 5879 просмотра

Read in English

В Берлине состоялся массовый марш российской оппозиции с требованиями остановить войну и устранить Путина. На акцию протеста вышло от 1,5 до 7 тысяч участников, среди которых были и украинцы.

На демонстрацию против кремлевской политики вышло до двух тысяч человек. С призывами выступили представители российской оппозиции в эмиграции.

Пишет УНН с ссылкой Tagesschau, RBB и росСМИ.

В воскресенье в Берлине на демонстрацию против российской агрессии в Украине и против политики кремля Владимира Путина собралось около 1,5 тыс. человек - по данным полиции, при этом всего зарегистрировано было не менее 3 тысяч участников. По подсчетам издания "Медуза", всего на митинг пришло до семи тысяч человек.

Image

Требования участников включали немедленный вывод российских войск из Украины, импичмент президенту России Путину и обвинения против него как военного преступника. Участники скандировали: "нет войне" и „долой путина".

«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск17 нояб. 2024, 15:34 • 7184 просмотра

Несколько человек пришли на марш с российскими триколорами. Это вызвало возмущение других участников акции, среди которых были украинцы. Сначала российский триколор был в начале колонны протестующих, но позже его убрали.

Перед участниками акции против путина и против войны России в Украине выступили представители российской оппозиции: Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие.

Телефонный разговор Шольца с путиным принес пользу им обоим - СМИ16 нояб. 2024, 21:20 • 38181 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаНовости Мира
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
berlinБерлин