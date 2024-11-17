В Берлине прошел марш российской оппозиции с лозунгами «Остановите путина!», «Остановите войну!»

На демонстрацию против кремлевской политики вышло до двух тысяч человек. С призывами выступили представители российской оппозиции в эмиграции.

Пишет УНН с ссылкой Tagesschau, RBB и росСМИ.

В воскресенье в Берлине на демонстрацию против российской агрессии в Украине и против политики кремля Владимира Путина собралось около 1,5 тыс. человек - по данным полиции, при этом всего зарегистрировано было не менее 3 тысяч участников. По подсчетам издания "Медуза", всего на митинг пришло до семи тысяч человек.

Требования участников включали немедленный вывод российских войск из Украины, импичмент президенту России Путину и обвинения против него как военного преступника. Участники скандировали: "нет войне" и „долой путина".

«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск

Несколько человек пришли на марш с российскими триколорами. Это вызвало возмущение других участников акции, среди которых были украинцы. Сначала российский триколор был в начале колонны протестующих, но позже его убрали.

Перед участниками акции против путина и против войны России в Украине выступили представители российской оппозиции: Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие.

Телефонный разговор Шольца с путиным принес пользу им обоим - СМИ