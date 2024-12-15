В Берлине полиция задержала четырех мужчин за нападение на представителей СДПГ

В Берлине были задержаны неонацисты, которые избили двух представителей Социал-демократической партии Германии, а затем ранили двух полицейских. Об этом сообщает ntv, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали четырех молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет.

По версии следствия, они встретили представителей социал-демократов возле их агитационного стенда на автобусной остановке. Отмечается, что двое подозреваемых, по договоренности с двумя другими, сначала бросили на землю шапки двух активистов СДПГ, оскорбляли их, а затем напали на них.

Представители СДП упали на землю, а нападавшие продолжали бить одного из них и нанесли ему несколько ударов ногами по голове и верхней части тела.

На инцидент отреагировали двое полицейских. Одного из них молодые люди оскорбили расистскими высказываниями и ранили в лицо осколком стекла, другой правоохранитель получил перелом пястной кости. Драку удалось остановить только после прибытия дополнительных экстренных служб.

Полиция и прокуратура проводят расследование.

Отмечается, что различные политические силы осудили нападение.

Издание отмечает, что подозреваемые, молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет, отправились в субботу в Берлин, чтобы принять участие в демонстрациях и драках с «левыми». Участие в упомянутой демонстрации приняли всего 63 человека тогда как в контрдемонстрации - не менее 2 тысяч. За порядком следило около 1000 полицейских. Там также дошло до нападений на правоохранителей и журналистов. Всего открыто 40 уголовных производств, пострадал 31 представитель власти.

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