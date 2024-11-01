В белорусской колонии умер 22-летний россиянин, его называют политзаключенным

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 38869 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 61053 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 75472 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 119962 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 137941 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138571 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137457 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 176065 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131667 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В белорусской колонии умер 22-летний россиянин, его называют политзаключенным

В белорусской колонии умер 22-летний россиянин, его называют политзаключенным

Киев  •  УНН

18:44 • 4442 просмотра

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гражданин рф Дмитрий Шлетгауэр умер в колонии Могилева при невыясненных обстоятельствах. Его приговорили к 12 годам за шпионаж и содействие экстремизму, правозащитники считают его политзаключенным.


В колонии в Могилеве умер гражданин россии Дмитрий Шлетгауэр. Об этом пишет российский правозащитный проект "Вясна", передает УНН.

По данным правозащитников, Шлетгауэр умер 11 октября; причина его смерти неизвестна. До своей смерти молодой человек провел в колонии менее месяца.

Шлетхауэра осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже и содействии экстремизму. Детали его дела неизвестны; процесс проходил в закрытом режиме. "Вясна" называет молодого человека политзаключенным.

Добавим

Шлетгауэр родился россии в Славгороде в 2002 году. Как сообщала "Медиазона - Беларусь", с 2018 года он имел белорусский вид на жительство, он работал в Каменце на заводе по производству полимерной продукции и упаковки. Во время суда, пишет "Вясна", у молодого человека родился ребенок.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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