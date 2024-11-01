В белорусской колонии умер 22-летний россиянин, его называют политзаключенным
Киев • УНН
гражданин рф Дмитрий Шлетгауэр умер в колонии Могилева при невыясненных обстоятельствах. Его приговорили к 12 годам за шпионаж и содействие экстремизму, правозащитники считают его политзаключенным.
В колонии в Могилеве умер гражданин россии Дмитрий Шлетгауэр. Об этом пишет российский правозащитный проект "Вясна", передает УНН.
По данным правозащитников, Шлетгауэр умер 11 октября; причина его смерти неизвестна. До своей смерти молодой человек провел в колонии менее месяца.
Шлетхауэра осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже и содействии экстремизму. Детали его дела неизвестны; процесс проходил в закрытом режиме. "Вясна" называет молодого человека политзаключенным.
Добавим
Шлетгауэр родился россии в Славгороде в 2002 году. Как сообщала "Медиазона - Беларусь", с 2018 года он имел белорусский вид на жительство, он работал в Каменце на заводе по производству полимерной продукции и упаковки. Во время суда, пишет "Вясна", у молодого человека родился ребенок.