В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

На следующей неделе ожидается голосование в Совете Безопасности ООН резолюции о запрете ядерного оружия в космосе. В Белом доме надеются, что россия проголосует за документ. Об этом заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Мы слышали слова президента путина о том, что россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе", - заявил в четверг спикер Белого дома Джон Кирби.

"Поэтому мы надеемся, что россия проголосует за эту резолюцию. Не должно быть никаких причин для отказа, и если они это сделают, то, я думаю, это должно открыть к путину некоторые действительно законные вопросы относительно того, какие его намерения на самом деле", - подчеркнул Кибри.

В резолюции США и Японии подчеркивается, что страны "не должны разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для вывода на орбиту".

Если предложение примут, это подтвердит ожидания того, что страны должны "полностью соблюдать" свои обязательства по Договору о космосе 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия на орбите.

Кирби сказал, что резолюция будет вынесена на голосование на следующей неделе. россия имеет право вето как постоянный член Совета Безопасности.

Дополнение

США обнародовали планы по принятию резолюции через несколько недель после того, как Вашингтон заявил, что москва планирует разработать противоспутниковое космическое оружие. Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что США сообщили союзникам, что россия может запустить ядерное оружие или макет боеголовки в космос уже в этом году. путин опроверг эти заявления.

В свою очередь российский диктатор обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях.