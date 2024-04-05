В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  117062 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  112322 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  116041 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  109995 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100617 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  90404 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80407 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135018 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134184 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133533 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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3 апреля 2024, 11:28  •  196026 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  272124 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  275757 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  307879 просмотра

В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Белый дом призывает россию поддержать резолюцию ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе, надеясь, что россия проголосует "за".

Новости Мира •   •  7041 просмотра
В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,0201 UAH/USD, укрепив его на 17 копеек.

Экономика •   •  10705 просмотра
Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО, сделать свой вклад в поддержку самообороны Украины и завершить работу над новым партнерством с НАТО в ближайшие месяцы.

политика •   •  11744 просмотра
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

Российский обстрел жилых кварталов в Днепровском районе Херсона повредил квартиры и ранил двух гражданских, 60-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, которые были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Война •   •  14367 просмотра
Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

Бывший народный депутат Александр Онищенко приговорен к 15 годам лишения свободы за присвоение более 740 миллионов гривен, полученных от добычи и продажи газа в компании "Укргаздобыча".

Экономика •   •  14815 просмотра
"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

В Харькове возобновили движение метро

Движение метрополитена в Харькове возобновилось после временной остановки.

Общество •   •  12832 просмотра
В Харькове возобновили движение метро

В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 10 частных домов, кооператив, гараж, газопровод и солнечные коллекторы, в результате чего 10 человек отравились продуктами горения.

Война •   •  16297 просмотра
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

россия сообщила о взрывах и беспилотниках в нескольких регионах.

Война •   •  15912 просмотра
В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

В Харькове приостановили движение метро

Движение поездов на линиях харьковского метрополитена временно приостановлено.

Общество •   •  16266 просмотра
В Харькове приостановили движение метро

Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

российская армия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области с помощью беспилотников, но все 4 дрона были сбиты украинскими Силами обороны.

Война •   •  21384 просмотра
Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области