В Белгороде атаковано здание ФСБ неизвестными дронами
Киев • УНН
В российском Белгороде атаковано здание ФСБ. В сети распространяются кадры горения автомобилей возле здания.
В российском городе белгород было атаковано здание фсб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Сейчас белгород находится под ударами "неизвестных дронов". Тем временем в сети распространяются кадры, где горят автомобили возле одного из зданий.
Большая вероятность, что атака была по ФСБшникам в Белгороде
Напомним
В белгороде и области за 5 дней украинские дроны атаковали около 20 АЗС. Количество атак стало рекордным с начала лета.
Власти белгородской области заявили о пострадавших после атаки БПЛА на город и район25.07.26, 01:24 • 3348 просмотров