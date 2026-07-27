В Белгороде атаковано здание ФСБ неизвестными дронами

В российском городе белгород было атаковано здание фсб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Сейчас белгород находится под ударами "неизвестных дронов". Тем временем в сети распространяются кадры, где горят автомобили возле одного из зданий.

Большая вероятность, что атака была по ФСБшникам в Белгороде - говорится в одном из постов.

Напомним

В белгороде и области за 5 дней украинские дроны атаковали около 20 АЗС. Количество атак стало рекордным с начала лета.

Власти белгородской области заявили о пострадавших после атаки БПЛА на город и район