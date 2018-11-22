В Азовском море затонула баржа с российским зерном
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Азовском море у побережья Керченского полуострова затонула российская баржа, перевозившая зерно из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает так называемое управление МЧС РФ в Крыму, передает УНН.
"На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров, от берега 600 метров восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
Указывается, что владелец груза и причина аварии устанавливается. Разлива топлива, по данным россиян, нет. Во время инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза. Впоследствии при осмотре судна пограничники совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры обнаружили крупную партию сигарет без документов, производства Китая и ОАЭ.