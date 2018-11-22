В Азовському морі затонула баржа з російським зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Азовському морі біля узбережжя Керченського півострова затонула російська баржа, що перевозила зерно з Ростова-на-Дону. Про це повідомляє так зване управління МНС РФ в Криму, передає УНН.
“На виході з Керч-Єнікальського каналу на північ від мису Борзовка, на глибині 10 метрів за 600 метрів від берега, на схід від мису Хроні затонула баржа із зерном 3300 тонн. Порт приписки — Ростов-на-Дону”, — йдеться у повідомленні.
Вказується, що власник вантажу і причина аварії встановлюється. Розливу топлива, за даними росіян, немає. Під час інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу. Згодом під час огляду судна прикордонники спільно з співробітниками СБУ, прокуратури виявили велику партію сигарет без документів, виробництва Китаю та ОАЕ.