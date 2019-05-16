В Азовском море разоблачили судно, зашедшее в запретную зону
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Запорожской области, в Азовском море, разоблачили рыболовецкое судно, которое зашло в запретную зону на территорию природно-заповедного фонда и из которого вылавливали рыбу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, 15 мая около полудня к участковому офицера полиции Приазовского отделения полиции ГУНП в Запорожской области обратился местный житель 1975 года рождения, который сообщил, что увидел рыболовецкое судно, которое находится на расстоянии примерно 500 метров от побережья Азовского моря в селе Степановка-1.
"В акватории Азовского моря в селе Степановка-1 полицейские увидели рыболовецкое судно и совместно с представителями природоохранного парка стали его преследовать на катере. В 10 км от берега рыбаков догнали. В ходе проверки установлено, что рыболовецкое судно, имея разрешение на вылов рыбы в научных целях, зашло в двухкилометровую зону на территорию природно-заповедного фонда Приазовского Национального парка и из него осуществляли лов бычка", - сообщили в полиции.
В отношении капитана судна, жителя города Геническ 1984 года, составили протокол об административном правонарушении по ст. 91 (Нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, морская охрана остановила три рыболовецких судна, которые шли в сторону Одессы.