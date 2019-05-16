В Азовському морі викрили судно, яке зайшло у заборонену зону

Так, 15 травня близько півдня до дільничного офіцера поліції Приазовського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області звернувся місцевий мешканець 1975 року народження, який повідомив, що побачив риболовецьке судно, яке перебуває на відстані приблизно 500 метрів від узбережжя Азовського моря в селі Степанівка-1.

"В акваторії Азовського моря в селі Степанівка-1 поліцейські побачили риболовецьке судно та спільно з представниками природоохоронного парку стали його переслідувати на катері. В 10 км від берега рибалок наздогнали. Під час перевірки встановлено, що риболовецьке судно, маючи дозвіл на вилов риби в наукових цілях, зайшло в двокілометрову зону на територію природо-заповідного фонду Приазовського Національного парку та з нього здійснювали вилов бичка", - повідомили в поліції.

Стосовно капітана судна, мешканця міста Генічеськ 1984 року народження, склали протокол про адмінправопорушення за ознаками ст. 91 (Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, морська охорона зупинила три риболовецьких судна, які йшли в бік Одеси.