В Азовском море танкер, на котором произошел взрыв, отбуксировали на стоянку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Азовском море танкер “Генерал Ази Асланов”, на котором накануне произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе “Росморречфлота”, пишет “ТАСС”, передает УНН.
“Буксировка завершена в 05:40. Доставили на якорную стоянку”, — сказал представитель пресс-службы “Росморречфлота”.
Он добавил, что разлива нефтепродуктов на танкере не зафиксировали, а судно в данный момент находится в стабильном состоянии на якорной стоянке.
Как сообщал УНН, в субботу на российском нефтяном танкере, следовавшем в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. Причина ЧП выясняется.