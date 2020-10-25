В Азовському морі танкер, на якому стався вибух, відбуксирували на стоянку

"Буксирування завершено о 05:40. Доставили на якірну стоянку", - сказав представник пресслужби "Росморрічфлоту".

Він додав, що розливу нафтопродуктів на танкері не зафіксували, а судно в даний момент знаходиться в стабільному стані на якірній стоянці.

Як повідомляв УНН, в суботу на російському нафтовому танкері, що прямував в Ростов-на-Дону, стався вибух. На борту знаходилися 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох невідома. Причина НП з'ясовується.