Возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23642 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30308 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75744 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81007 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102617 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109620 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116812 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122023 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133192 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146802 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина

Возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 марта. УНН. На временно неподконтрольной территории у пассажира автобуса направления "Новоазовск-Мариуполь" остановилось сердце. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Гражданин Украины 1953 года следовавший по маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Фельдшер, прибывший на место, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкого пограничного отряда ГПСУ.

Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают детали инцидента.

Напомним, одиннадцатилетний школьник умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области.

Как сообщал УНН, турист, заблудившийся в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области, умер от сердечного приступа.

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