Біля пункту пропуску "Гнутове" в автобусі помер чоловік
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 березня. УНН. На тимчасово непідконтрольній території у пасажира автобуса напрямком “Новоазовськ-Маріуполь” зупинилося серце. Про це повідомляють у прес-службі Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Громадянин України 1953 року народження прямував маршрутом КПВВ „Гнутове“ — Новоазовськ. Фельдшер, який прибув на місце, констатував смерть чоловіка”, — зазначено у повідомленні прес-служби Донецького прикордонного загону ДПСУ.
Наразі співробітники Національної поліції встановлюють деталі інциденту.
Нагадаємо, 11-річний школяр помер на уроці фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл Мирнограда Донецької області.
Як повідомляв УНН, турист, який заблукав в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області, загинув від серцевого нападу.