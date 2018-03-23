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Біля пункту пропуску "Гнутове" в автобусі помер чоловік

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 березня. УНН. На тимчасово непідконтрольній території у пасажира автобуса напрямком “Новоазовськ-Маріуполь” зупинилося серце. Про це повідомляють у прес-службі Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Громадянин України 1953 року народження прямував маршрутом КПВВ „Гнутове“ — Новоазовськ. Фельдшер, який прибув на місце, констатував смерть чоловіка”, — зазначено у повідомленні прес-служби Донецького прикордонного загону ДПСУ.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють деталі інциденту.

Нагадаємо, 11-річний школяр помер на уроці фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл Мирнограда Донецької області.

Як повідомляв УНН, турист, який заблукав в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області, загинув від серцевого нападу.

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