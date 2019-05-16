В Австрии одобрили закон, запрещающий школьникам носить хиджаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Двухпалатный парламент Австрии в среду, 15 мая, при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах, передаёт УНН, ссылаясь на DW.
Запрещено “ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы”, отмечается в постановлении законодательного органа.
Действие нововведения не распространяется на еврейский головной убор — кипу. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, говорится в документе.
За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.
Как сообщал УНН, ранее глава МИД Австрии Курц выступил за закрытие мусульманских детских садов, так как они способствуют общественной изоляции.