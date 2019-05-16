В Австрії схвалили закон, що забороняє школярам носити хіджаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Двопалатний парламент Австрії в середу, 15 травня, за підтримки консервативної Австрійської народної партії і праворадикальної Австрійської партії свободи схвалив заборону на носіння мусульманської хустки в початкових школах, передає УНН, посилаючись на DW.
Заборонено "носіння одягу, що продиктована ідеологічними або релігійними міркуваннями і передбачає покриття голови", наголошується в постанові законодавчого органу.
Дія нововведення не поширюється на єврейський головний убір - стос. Це пов'язано з тим, що він не закриває волосся повністю або більшу їх частину, йдеться в документі.
За порушення передбачається штраф в 440 євро. Влада Австрії виходять з того, що оскаржити закон можна буде в Конституційному суді.
Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС Австрії Курц виступив за закриття мусульманських дитячих садків, так як вони сприяють суспільної ізоляції.