В Австрии прошли первые за полтора года переговоры по Приднестровью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В австрийской столице Вене состоялись первые с июня 2016 переговоры об урегулировании приднестровского конфликта в формате “5 + 2”, передает УНН со ссылкой на сайт ОБСЕ.
“Мы видим значительный прогресс в переговорах впервые более чем за десять лет”, — заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
В переговорах приняли участие представители непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики”, Украины, России, ОБСЕ, ЕС и США.
Украина настояла на том, что в первую очередь необходимо решать вопрос о статусе Приднестровья.
Как сообщал УНН, премьер Молдавии попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья.