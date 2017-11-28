В Австрии прошли первые за полтора года переговоры по Приднестровью

“Мы видим значительный прогресс в переговорах впервые более чем за десять лет”, — заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В переговорах приняли участие представители непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики”, Украины, России, ОБСЕ, ЕС и США.

Украина настояла на том, что в первую очередь необходимо решать вопрос о статусе Приднестровья.

Как сообщал УНН, премьер Молдавии попросил ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья.