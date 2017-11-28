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В Австрії пройшли перші за півтора року переговори щодо Придністров'я

В Австрії пройшли перші за півтора року переговори щодо Придністров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У австрійській столиці Відні відбулися перші з червня 2016 року переговори про врегулювання придністровського конфлікту у форматі “5 + 2”, передає УНН з посиланням на сайт ОБСЄ.

“Ми бачимо значний прогрес в переговорах вперше більш ніж за десять років”, — заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

У переговорах взяли участь представники невизнаної “Придністровської Молдавської Республіки”, України, Росії, ОБСЄ, ЄС і США.

Варто зазначити, що Україна наполягала на тому, що в першу чергу необхідно вирішувати питання про статус Придністров’я.

Як повідомляв УНН, прем’єр Молдови попросив ООН допомогти вивести російські війська з Придністров’я.

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