В Австрії пройшли перші за півтора року переговори щодо Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У австрійській столиці Відні відбулися перші з червня 2016 року переговори про врегулювання придністровського конфлікту у форматі “5 + 2”, передає УНН з посиланням на сайт ОБСЄ.
“Ми бачимо значний прогрес в переговорах вперше більш ніж за десять років”, — заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.
У переговорах взяли участь представники невизнаної “Придністровської Молдавської Республіки”, України, Росії, ОБСЄ, ЄС і США.
Варто зазначити, що Україна наполягала на тому, що в першу чергу необхідно вирішувати питання про статус Придністров’я.
Як повідомляв УНН, прем’єр Молдови попросив ООН допомогти вивести російські війська з Придністров’я.