В Австрии хотят воссоздать коалицию в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Руководство Австрийской партии свободы (АПС) предложил восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство APA.
"Или мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, или мы оппозиционная партия ... Моя цель - продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - заявил глава АПС Норберт Хофер.
Напомним, австрийские парламентарии выразили недоверие правительству канцлера Себастьяна Курца. Голосование было созвано левыми партиями и поддержано крайне правыми бывшими партнерами по коалиции Курца.