В Австрії хочуть відтворити коаліцію в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Керівництво Австрійської партії свободи (АПС) запропонував відновити урядову коаліцію з Австрійської народної партії (АНП) Себастьяна Курца. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство APA.
"Або ми створюємо коаліцію з АНП і продовжуємо співпрацю, або ми опозиційна партія... Моя мета - продовжити популярну коаліцію між АПС і АНП на федеральному рівні. Я переконаний, що це кращий варіант для Австрії", - заявив глава АПС Норберт Хофер.
Нагадаємо, австрійські парламентарі висловили недовіру уряду канцлера Себастьяна Курца. Голосування було скликано лівими партіями і підтримано вкрай правими колишніми партнерами по коаліції Курца.