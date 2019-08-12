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В Австрії хочуть відтворити коаліцію в уряді

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Керівництво Австрійської партії свободи (АПС) запропонував відновити урядову коаліцію з Австрійської народної партії (АНП) Себастьяна Курца. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство APA.

"Або ми створюємо коаліцію з АНП і продовжуємо співпрацю, або ми опозиційна партія... Моя мета - продовжити популярну коаліцію між АПС і АНП на федеральному рівні. Я переконаний, що це кращий варіант для Австрії", - заявив глава АПС Норберт Хофер.

Нагадаємо, австрійські парламентарі висловили недовіру уряду канцлера Себастьяна Курца. Голосування було скликано лівими партіями і підтримано вкрай правими колишніми партнерами по коаліції Курца.

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