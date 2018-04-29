В Австрии у аэропорта разбился самолет: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вблизи аэропорта австрийского города Инсбрук потерпел крушение легкий самолет. В результате катастрофы погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на swissinfo.ch.
Мотопланер совершал полет из Швейцарии и приземлился в Инсбруке для дозаправки.
Устанавливаются личности погибших.
Как сообщал УНН, военный самолет Ил-38 Индийского флота совершил аварийную посадку на аэродроме недалеко от Москвы поздно в субботу вечером.