В Австрії біля аеропорту розбився літак: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поблизу аеропорту австрійського міста Інсбрук зазнав аварії легкий літак. У результаті катастрофи загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на swissinfo.ch.
Мотопланер здійснював політ зі Швейцарії та приземлився в Інсбруку для дозаправки.
Наразі встановлюються особи загиблих.
Як повідомляв УНН, військовий літак Iл-38 Індійського флоту здійснила аварійну посадку на аеродромі недалеко від Москви пізно в суботу ввечері.