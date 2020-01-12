В Австралии с вертолета сбросили тысячи килограммов овощей для животных пострадавших от пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Австралийская национальная служба парков и дикой природы доставила пищу голодным животным, пострадавшим от масштабных пожаров на вертолетах в рамках акции “Операция скалистый кенгуру”. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин на своей странице в Facebook, пишет УНН.
“Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) по всему Новому Южному Уэльсу”, — напасав Кин.
Он назвал эту акцию “Операция скалистый кенгуру” в честь животных, которым первым доставили еду таким образом.
Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.