В Австралії з вертольоту скинули тисячі кілограмів овочів для тварин постраждалих від пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Австралійська національна служба парків та дикої природи доставила їжу голодним тваринам, які постраждали від масштабних пожеж на вертольотах в рамках акції “Операція скелястий кенгуру”. Про це повідомив міністр енергетики та довкілля штату Новий Південний Уельс Метт Кін на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
“Сьогодні співробітники скинули тисячі кілограмів їжі (в основному солодку картоплю і моркву) по всьому Новому Південному Уельсу”, — написав Кін.
Він назвав цю акцію “Операція скелястий кенгуру” на честь тварин, яким першим доставили їжу в такий спосіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.