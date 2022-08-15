В Австралии объявили о создании первой воздушно-морской электростанции

Детали

Правительство страны объявило воды побережья Гипсленда первой морской ветровой зоной Австралии, давая разработчикам зеленый свет для проектов ветроэлектростанций.

Ветровые проекты призваны заполнить образовавшуюся пустоту после закрытия угольных электростанций в долине Латроб.

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«У нас есть одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует за день», – сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн.

Старт проекта запланирован на 2025 год, и им предусмотрено строительство до 200 ветряных мельниц, ближайший из которых будет располагаться в 7 км от береговой линии.

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