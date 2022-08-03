На поля в Австралії впали уламки з апарату SpaceX
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На сільськогосподарських угіддях Австралії, у Новому Південному Уельсі, було виявлено уламки апарату, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX. Це підтвердили експерти, пише УНН з посиланням на Sky News.
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Два фермери виявили щось схоже на космічне обладнання, розкидане за їхніми загонами для овець.
Австралійська космічна агенція (ASA) підтвердила, що уламки в Сніжних горах належать місії SpaceX після проведення експертизи, повідомляє ABC.
Два об'єкти було проаналізовано, тоді як експертам також відомо про третій об'єкт, виявлений у цьому районі.
ASA заявила, що «підтвердила, що це уламки місії SpaceX, і продовжує взаємодіяти з нашими колегами в США» разом з іншою владою «за необхідності».
Австралійські офіційні особи також попередили людей, щоб вони «не намагалися» щось робити з будь-якими іншими уламками, які можуть бути від апарату, на тлі прогнозів, що «все ще може бути знайдено більше предметів».