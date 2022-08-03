На поля в Австралії впали уламки з апарату SpaceX

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 58518 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 105714 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 109660 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 119351 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 114264 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 96604 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 98581 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 256187 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151943 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173238 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 134770 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 36409 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 100482 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 54732 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 77305 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 77305 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 256204 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 525517 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 473039 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 676898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 32783 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 54732 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 100482 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 143980 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121898 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На поля в Австралії впали уламки з апарату SpaceX

На поля в Австралії впали уламки з апарату SpaceX

Київ • УНН

 • 271928 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На сільськогосподарських угіддях Австралії, у Новому Південному Уельсі, було виявлено уламки апарату, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX. Це підтвердили експерти, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Два фермери виявили щось схоже на космічне обладнання, розкидане за їхніми загонами для овець.

Австралійська космічна агенція (ASA) підтвердила, що уламки в Сніжних горах належать місії SpaceX після проведення експертизи, повідомляє ABC.

Два об'єкти було проаналізовано, тоді як експертам також відомо про третій об'єкт, виявлений у цьому районі.

ASA заявила, що «підтвердила, що це уламки місії SpaceX, і продовжує взаємодіяти з нашими колегами в США» разом з іншою владою «за необхідності».

Австралійські офіційні особи також попередили людей, щоб вони «не намагалися» щось робити з будь-якими іншими уламками, які можуть бути від апарату, на тлі прогнозів, що «все ще може бути знайдено більше предметів».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61