На поля в Австралии упали обломки с аппарата SpaceX

Детали

Два фермера обнаружили что-то похожее на космическое оборудование, разбросанное по их загонам для овец.

Австралийское космическое агентство (ASA) подтвердило, что обломки в Снежных горах принадлежат миссии SpaceX после проведения экспертизы, сообщает ABC.

Два объекта были проанализированы, тогда как экспертам также известно о третьем объекте, обнаруженном в этом районе.

ASA заявила, что «подтвердила, что это обломки миссии SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США» вместе с другими властями «при необходимости».

Австралийские официальные лица также предупредили людей, чтобы они «не пытались» что-то делать с любыми другими обломками, которые могут быть от аппарата, на фоне прогнозов, что «все еще может быть найдено больше предметов».