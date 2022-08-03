На поля в Австралии упали обломки с аппарата SpaceX
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На сельскохозяйственных угодьях Австралии, в Новом Южном Уэльсе, были обнаружены обломки аппарата, построенного компанией Илона Маска SpaceX. Это подтвердили эксперты, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Два фермера обнаружили что-то похожее на космическое оборудование, разбросанное по их загонам для овец.
Австралийское космическое агентство (ASA) подтвердило, что обломки в Снежных горах принадлежат миссии SpaceX после проведения экспертизы, сообщает ABC.
Два объекта были проанализированы, тогда как экспертам также известно о третьем объекте, обнаруженном в этом районе.
ASA заявила, что «подтвердила, что это обломки миссии SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США» вместе с другими властями «при необходимости».
Австралийские официальные лица также предупредили людей, чтобы они «не пытались» что-то делать с любыми другими обломками, которые могут быть от аппарата, на фоне прогнозов, что «все еще может быть найдено больше предметов».