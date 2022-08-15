В Австралії оголосили про створення першої повітряно-морської електростанції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Австралії оголосили про створення першої морської вітрової зони замість експлуатації вугільних електростанцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABCnet.
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Уряд країни оголосив води узбережжя Ґіпсленда першою морською вітровою зоною Австралії, даючи розробникам зелене світло для проєктів вітроелектростанцій.
Вітрові проєкти покликані заповнити порожнечу, що утворилася після закриття вугільних електростанцій у долині Латроб.
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«Ми маємо одні з найкращих вітрових ресурсів у світі. Лише один оберт однієї морської вітрової турбіни дає стільки енергії, скільки середня сонячна установка на даху генерує за день», – сказав федеральний міністр енергетики Кріс Боуен.
Старт проєкту заплановано на 2025 рік, і ним передбачено будівництво до 200 вітряків, найближчий з яких розташовуватиметься за 7 км від берегової лінії.
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