В Австралии на яхте обнаружили 1,4 тонны кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Австралии правоохранительные органы изъяли рекордные 1,4 тонны кокаина во время спецоперации на яхте. Об этом сообщили австралийские власти, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Спецоперация прошла на прошлой неделе в ночное время. В ее рамках были задержаны шесть человек, в том числе пять австралийцев.
Им предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды наркотиков, обвиняемым грозит пожизненное заключение.
В совместном заявлении министров юстиции и иммиграции Австралии Майкла Кинана и Питера Даттона говорится, что это самое большое количество кокаина, которое удавалось обнаружить в Австралии за одну операцию.
"Перехват был результатом упорного межведомственного расследования, которое длилось два с половиной года. В нем участвовали федеральная полиция Австралии, австралийская пограничная служба и таможенная служба Новой Зеландии ", - отметили министры.