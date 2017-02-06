В Австралії на яхті виявили 1,4 тонни кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Австралії правоохоронні органи вилучили рекордні 1,4 тонни кокаїну під час спецоперації на яхті. Про це повідомили австралійські влади, передає УНН з посиланням на Reuters.
Спецоперація пройшла минулого тижня в нічний час. В рамках неї було затримано шість осіб, в тому числі п’ять австралійців.
Їм пред’явлені звинувачення в змові з метою контрабанди наркотиків, обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення.
У спільній заяві міністрів юстиції та імміграції Австралії Майкла Кінана і Пітера Даттона йдеться, що це найбільша кількість кокаїну, яке вдавалося виявити в Австралії за одну операцію.
“Перехоплення був результатом наполегливої міжвідомчого розслідування, яке тривало два з половиною роки. У ньому брали участь федеральна поліція Австралії, австралійська прикордонна служба і митна служба Нової Зеландії,” — відзначили міністри.