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В Австралії на яхті виявили 1,4 тонни кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Австралії правоохоронні органи вилучили рекордні 1,4 тонни кокаїну під час спецоперації на яхті. Про це повідомили австралійські влади, передає УНН з посиланням на Reuters.

В Австралії на яхті виявили 1,4 тонни кокаїну

Спецоперація пройшла минулого тижня в нічний час. В рамках неї було затримано шість осіб, в тому числі п’ять австралійців.

Їм пред’явлені звинувачення в змові з метою контрабанди наркотиків, обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення.

У спільній заяві міністрів юстиції та імміграції Австралії Майкла Кінана і Пітера Даттона йдеться, що це найбільша кількість кокаїну, яке вдавалося виявити в Австралії за одну операцію.

“Перехоплення був результатом наполегливої ​​міжвідомчого розслідування, яке тривало два з половиною роки. У ньому брали участь федеральна поліція Австралії, австралійська прикордонна служба і митна служба Нової Зеландії,” — відзначили міністри.

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