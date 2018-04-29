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В Австралии из-за запаха гнилого фрукта эвакуировали университет

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Более 500 студентов и учителей эвакуировали из университета в Мельбурне (Австралия) из-за запаха, который считали газом. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

В Австралии из-за запаха гнилого фрукта эвакуировали университет

Пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в здании учебного заведения.

После того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", местная полиция всех эвакуировала.

Пожарные предположили, что в здании хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха.

Но после тщательных поисков, они обнаружили, что это не химический газ, а запах испорченного дуриана, который завалялся и начал гнить в шкафу.

Как сообщал УНН, французская полиция в воскресенье эвакуировала посетителей с острова Мон-Сен-Мишель, который является популярным туристическим направлением. Местные СМИ сообщают, что инцидент вызвал мужчина , который высказывал угрозы в сторону сил безопасности.

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