В Австралії через запах гнилого фрукту евакуювали університет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Понад 500 студентів та вчителів евакуювали з університету в Мельбурні (Австралія) через запах, який вважали газом. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Пожежники повідомили, що запах розповсюдився через систему кондиціонування повітря в будівлі навчального закладу.
Після того, як студенти та співробітники університету повідомили про запах "газу", місцева поліція всіх евакуювала.
Пожежники припустили, що в будівлі зберігаються потенційно небезпечні хімікати, які могли стати джерелом запаху.
Але після ретельних пошуків, вони виявили, що це не хімічний газ, а запах зіпсованого дуріану, який завалявся і почав гнити у шафі.
Як повідомляв УНН, французька поліція у неділю евакуювала відвідувачів з острова Мон-Сен-Мішель, який являється популярним туристичним напрямом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент спричинив чоловік, який висловлював погрози в бік сил безпеки.