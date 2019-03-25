В Австралии акула напала на мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Акула напала на мужчину на северо-востоке Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.
Сообщается, что акула напала на 20-летнего мужчину, который нырял с понтона у Большого Барьерного рифа в штате Квинсленд.
На место происшествия вызвали спасателей и медиков, которые на вертолете доставили пострадавшего в соседнюю больницу. Его жизни ничего не угрожает.
По данным издания, это уже 4 атака за последние шесть месяцев в регионе архипелага Вайтсанди, близких к Большого Барьерного рифа островов.
В сентябре прошлого года хищники атаковали женщину и 12-летнего ребенка, а в ноябре 2018 там погиб 33-летний мужчина, которого покусала акула.
Напомним, в январе этого года акула атаковала молодую девушку и 60-летнюю женщину на мелководье у побережья острова Гамильтон в Вайтсанди на северо-востоке Австралии.