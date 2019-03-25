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В Австралії акула напала на чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Акула напала на чоловіка на північному сході Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.

В Австралії акула напала на чоловіка

Повідомляється, що акула напала на 20-річного чоловіка, що пірнав з понтона біля Великого Бар'єрного рифу у штаті Квінсленд.
На місце події викликали рятувальників і медиків, які гелікоптером доставили потерпілого у сусідню лікарню. Його життю нічого не загрожує.

За даними видання, це вже 4 атака за останні шість місяців у регіоні архіпелагу Вайтсанді, найближчих до Великого Бар'єрного рифу островів.

У вересні минулого року хижаки атакували жінку і 12-річну дитину, а в листопаді 2018 року там загинув 33-річний чоловік, якого покусала акула.

Нагадаємо, у січні цього року акула атакувала молоду дівчину і 60-річну жінку на мілководді біля узбережжя острова Гамільтон в Вайтсанді на північному сході Австралії.

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