В Авдеевке в жилой дом попала мина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В результате боевых действий в Авдеевке Донецкой области был разрушен жилой дом. Об этом сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Улица Спортивная 1г. Прямое попадание мины... Дом разрушен, жертв нет. Террористические формирования после долгой паузы снова стреляют по городу", - написал он.
Напомним, боевики в пятницу вечером в течение нескольких часов обстреливали Марьинку.
А в Верхнеторецком женщина в результате обстрела боевиков получила ранение в ногу.