В Авдеевке в жилой дом попала мина

"Улица Спортивная 1г. Прямое попадание мины... Дом разрушен, жертв нет. Террористические формирования после долгой паузы снова стреляют по городу", - написал он.

Напомним, боевики в пятницу вечером в течение нескольких часов обстреливали Марьинку.

А в Верхнеторецком женщина в результате обстрела боевиков получила ранение в ногу.