В Авдіївці в житловий будинок влучила міна

"Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйнований, жертв немає. Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту", - написав він.

Нагадаємо, бойовики в п'ятницю ввечері протягом декількох годин обстрілювали Мар'їнку.

А в Верхньоторецькому жінка в результаті обстрілу бойовиків отримала поранення в ногу.