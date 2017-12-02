В Авдіївці в житловий будинок влучила міна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В результаті бойових дій в Авдіївці Донецької області було зруйновано житловий будинок. Про це повідомив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйнований, жертв немає. Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту", - написав він.
Нагадаємо, бойовики в п'ятницю ввечері протягом декількох годин обстрілювали Мар'їнку.
А в Верхньоторецькому жінка в результаті обстрілу бойовиків отримала поранення в ногу.