В Авдеевке около магазина прогремел взрыв

"Анонимный вызов поступил в территориальное подразделение полиции вчера в 22:55 (вчера - ред.). Взрыв прогремел из "черного" входа в магазин, который в это время уже была закрыт", - отметили в ведомстве.

В результате никто из людей не пострадал. Сейчас полицейские выясняют, что именно взорвалось, а также личность злоумышленника.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва) УК Украины.

Напомним, в Миргороде в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина.