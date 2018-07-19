В Авдіївці біля магазину прогримів вибух
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 липня. УНН. Біля крамниці у прифронтовій Авдіївці невідомий підірвав вибуховий пристрій. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Анонімний виклик надійшов до територіального підрозділу поліції вчора о 22:55 (вчора, - ред.). Вибух пролунав з "чорного" входу до крамниці, яка в цей час вже була зачинена", - зазначили у відомстві.
У результаті ніхто з людей не постраждав. Наразі поліцейські з'ясовують, що саме вибухнуло, а також особу зловмисника.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху) КК України.
Нагадаємо, у Миргороді внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав чоловік.