В Авдеевской "промзоне" два вражеских обстрела продолжались более 4 часов

"По-прежнему неспокойно во всех ключевых точка противостояния: Луганском, в районе Зайцево, Майорское, Авдеевка, также противник активизировался в районе донецкого аэропорта. Вчера по нашим позициям было выпущено более 60 минометных снарядов, при этом почти все - в светлое время суток. ", - заявил он.

Горячей ситуация остается в Авдеевской "промзоне", здесь произошло 2 сеанса вражеских обстрелов (ночной и дневной) общей продолжительностью более 4 часов. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 7 на 8 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения .