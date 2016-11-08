В Авдіївській "промзоні" два ворожі обстріли тривали понад чотири години
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На донецькому напрямку найгарячішою ситуація залишається в авдіївській "промзоні", тут відбулося 2 сеанси ворожих обстрілів (нічний і денний) загальною тривалістю понад 4 години. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Як і раніше неспокійно у всіх ключових точка протистояння: Луганському, в районі Зайцеве, Майорське, Авдіївка, також противник активізувався в районі донецького аеропорту. Вчора по наших позиціях було випущено понад 60 мінометних снарядів, при причому майже всі – в світлу пору доби.", − заявив він.
Найгарячішою ситуація залишається в авдіївській "промзоні", тут відбулося 2 сеанси ворожих обстрілів (нічний і денний) загальною тривалістю понад 4 години. Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 7 на 8 листопада, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, четверо зазнали поранень.