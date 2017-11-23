В штабе АТО опровергли информацию о задержанных в Луганске "украинских диверсантах"

"Учитывая тот беспорядок, который сейчас происходит на неподконтрольной украинской власти территориях отдельных районов Луганской области, российские средства массовой информации, так же как и сепаратистские, сейчас усиливают лживую информацию о вооруженных силах Украины, чтобы отвлечь внимание от тех событий, которые происходят сейчас в Луганске. В настоящее время у меня нет информации о том, что кто-то из Вооруженных сил Украины из военнослужащих, привлеченных к Антитеррористичнои операции, попал в плен или пропал без вести - такой информации нет," - отметил спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Луганска в РФ вывезли всю наличность - Минобороны

Представитель штаба АТО добавил, что это фейки, направленные на дескридитации вооруженных сил Украины и на отвлечение внимания от событий, происходящих в Луганске.

Напомним, сегодня в российских СМИ конура распространена информация о том, что так называемые службы самопровозглашенной "ДНР" и "ЛНР" в Луганске задержали "преступную группу, которая действовала под контролем украинской разведки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава "ЛНР" Плотницкий выехал из Луганска в РФ - СМИ