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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3356 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11480 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 87321 просмотра

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11:14 • 79196 просмотра

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В штабе АТО опровергли информацию о задержанных в Луганске "украинских диверсантах"

В штабе АТО опровергли информацию о задержанных в Луганске "украинских диверсантах"

Киев  •  УНН

 • 21090 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В штабе АТО назвали фейком информацию о якобы задержанной в Луганске "преступной группе, действовавшей под контролем украинской разведки". Об этом в комментарии УНН сообщил спикер штаба АТО подполковник Василий Лабай.

"Учитывая тот беспорядок, который сейчас происходит на неподконтрольной украинской власти территориях отдельных районов Луганской области, российские средства массовой информации, так же как и сепаратистские, сейчас усиливают лживую информацию о вооруженных силах Украины, чтобы отвлечь внимание от тех событий, которые происходят сейчас в Луганске. В настоящее время у меня нет информации о том, что кто-то из Вооруженных сил Украины из военнослужащих, привлеченных к Антитеррористичнои операции, попал в плен или пропал без вести - такой информации нет," - отметил спикер.

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Представитель штаба АТО добавил, что это фейки, направленные на дескридитации вооруженных сил Украины и на отвлечение внимания от событий, происходящих в Луганске.

Напомним, сегодня в российских СМИ конура распространена информация о том, что так называемые службы самопровозглашенной "ДНР" и "ЛНР" в Луганске задержали "преступную группу, которая действовала под контролем украинской разведки".

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