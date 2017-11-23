В штабі АТО спростували інформацію про затриманих в Луганську "українських диверсантів"

“Враховуючи той безлад, який зараз відбувається на непідконтрольній українській владі територіях окремих районів Луганської області, російські засоби масової інформації, так само як і сепаратистські, нині посилюють брехливу інформацію про збройні сили України, щоб відвернути увагу від тих подій, які відбуваються зараз у Луганську. На даний час у мене немає інформації про те, що хтось із Збройних сил України з військовослужбовців, залучених до Антитеррористичної операції, потрапив у полон або зник безвісті — такої інформації немає”, — зазначив речник.

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Речник штабу АТО додав, що це фейки, спрямовані на дескридитацію збройних сил України і на відвертання уваги від подій, що відбуваються в Луганську.

Нагадаємо, сьогодні в російських ЗМІ буда поширена інформація про те, що так звані служби самопроголошеної “ДНР” і “ЛНР” в Луганську затримали “злочинну групу, що діяла під контролем української розвідки”.

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