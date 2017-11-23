В штабі АТО спростували інформацію про затриманих в Луганську "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В штабі АТО назвали фейком інформацію про нібито затриманої в Луганську “злочинної групи, що діяла під контролем української розвідки”. Про це в коментарі УНН повідомив речник штабу АТО підполковник Василь Лабай.
“Враховуючи той безлад, який зараз відбувається на непідконтрольній українській владі територіях окремих районів Луганської області, російські засоби масової інформації, так само як і сепаратистські, нині посилюють брехливу інформацію про збройні сили України, щоб відвернути увагу від тих подій, які відбуваються зараз у Луганську. На даний час у мене немає інформації про те, що хтось із Збройних сил України з військовослужбовців, залучених до Антитеррористичної операції, потрапив у полон або зник безвісті — такої інформації немає”, — зазначив речник.
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Речник штабу АТО додав, що це фейки, спрямовані на дескридитацію збройних сил України і на відвертання уваги від подій, що відбуваються в Луганську.
Нагадаємо, сьогодні в російських ЗМІ буда поширена інформація про те, що так звані служби самопроголошеної “ДНР” і “ЛНР” в Луганську затримали “злочинну групу, що діяла під контролем української розвідки”.
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