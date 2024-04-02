В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

Автомобиль протаранил ворота возле штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в Атланте (штат Джорджия, США), сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Как сообщает телеканал со ссылкой на ведомство, машина протаранила ограждение у подъезда к зданию, предназначенному для сотрудников. Инцидент произошел около 12:00 1 апреля по местному времени.

Прежде чем протаранить ворота, автомобиль попытался пройти через них в здание за машиной, которой был разрешен въезд, сообщили в ФБР. Однако сотрудники ведомства остановили его с помощью подъемных заграждений.

Тогда водитель вышел из автомобиля и снова попытался попасть в здание службы. Он был задержан агентами ФБР, которые ехали первой машиной, им помогли двое других коллег.

Впоследствии подозреваемого передали полиции, которая арестовала его. Мужчину отвезли в больницу для проведения психиатрической экспертизы и медосмотра. Его мотивы пока не установлены.

По данным Fox News Atlanta, машину уже отбуксировали со въезда. Как сообщили каналу чиновники, пострадавших во время инцидента нет.

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