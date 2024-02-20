В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы
Киев • УНН
Директор ФБР выразил обеспокоенность беспрецедентными кибератаками Китая на инфраструктуру США, которые могут подорвать национальную безопасность.
ФБР "сфокусировано" на сдерживании угрозы со стороны Китая, которая способна подорвать национальную безопасность США. Как пишет The Wall Street Journal, об этом заявил директор ведомства Кристофер Рэй, передает УНН.
Детали
ФБР выразило обеспокоенность усилиями Китая по тайному внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерные сети с целью подрыва критически важной инфраструктуры США.
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство "сосредоточено на сдерживании угрозы со стороны Китая, которая способна подорвать национальную безопасность США, добавив, что эта угроза сейчас имеет "больший масштаб, чем мы видели раньше".
Мы сосредоточены на этом как на реальной угрозе, и мы работаем со многими партнерами, чтобы попытаться идентифицировать ее, предвидеть и подорвать ее
WSJ пишет, что в январе Офис по связям с общественностью США опубликовал отчет, в котором говорится о том, что страна взломала бот-сеть из сотен американских маршрутизаторов для малых и домашних офисов, похищенных государственными хакерами из Китая. Хакерская сеть под названием "Вольтовый тайфун" использовала частные маршрутизаторы, зараженные вредоносным программным обеспечением, что позволяло Китаю взламывать системы в США. "Вольтовый Тайфун" якобы был нацелен на ключевые объекты американской инфраструктуры, включая электросети и водоснабжение.
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WSJ отмечает, что комментарии Рэя являются последним напоминанием администрации Байдена о китайских шпионских операциях в стране, которые варьируются от традиционного шпионажа и кражи интеллектуальной собственности до взлома компьютерного программного обеспечения.
Сотрудники разведки заявили, что шпионская деятельность Китая за последнее десятилетие стала более масштабной и изощренной. Власти особенно обеспокоены интересом Пекина к проникновению в американские инфраструктурные сети, отвечающие за функционирование систем снабжения безопасной питьевой водой, авиаперевозок и тому подобное.
Контекст
В прошлом году директор ФБР встретился со своими коллегами из стран "Пяти глаз" - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии - на первой публичной встрече группы, чтобы обсудить пути сдерживания китайской шпионской деятельности.
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