У ФБР вважають, що кібератаки Китаю на інфраструктуру США набули безпрецедентних масштабів

ФБР "сфокусовано" на стримуванні загрози з боку Китаю, яка здатна підірвати національну безпеку США. Як пише The Wall Street Journal, про це заявив директор відомства Крістофер Рей, передає УНН.

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ФБР висловило стурбованість зусиллями Китаю з таємного впровадження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерні мережі з метою підриву критично важливої інфраструктури США.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що відомство "зосереджене на стримуванні загрози з боку Китаю, яка здатна підірвати національну безпеку США, додавши, що ця загроза зараз має "більший масштаб, ніж ми бачили раніше".

Ми зосереджені на цьому як на реальній загрозі, і ми працюємо з багатьма партнерами, щоб спробувати ідентифікувати її, передбачити і підірвати її - сказав Рей на Мюнхенській конференції з безпеки.

WSJ пише, що у січні Офіс зв'язків з громадськістю США опублікував звіт, в якому йдеться про те, що країна зламала бот-мережу з сотень американських маршрутизаторів для малих і домашніх офісів, викрадених державними хакерами з Китаю. Хакерська мережа під назвою "Вольтовий тайфун" використовувала приватні маршрутизатори, заражені шкідливим програмним забезпеченням, що дозволяло Китаю зламувати системи в США. "Вольт Тайфун" нібито був націлений на ключові об'єкти американської інфраструктури, включаючи електромережі та водопостачання.

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WSJ зазначає, що коментарі Рея є останнім нагадуванням адміністрації Байдена про китайські шпигунські операції в країні, які варіюються від традиційного шпигунства і крадіжки інтелектуальної власності до злому комп'ютерного програмного забезпечення.

Співробітники розвідки заявили, що шпигунська діяльність Китаю за останнє десятиліття стала більш масштабною і витонченою. Влада особливо занепокоєна інтересом Пекіна до проникнення в американські інфраструктурні мережі, що відповідають за функціонування систем постачання безпечної питної води, авіаперевезень тощо.

Контекст

Минулого року директор ФБР зустрівся зі своїми колегами з країн "П'яти очей" - США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - на першій публічній зустрічі групи, щоб обговорити шляхи стримування китайської шпигунської діяльності.

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