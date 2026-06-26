В «АТЕШ» заявили о панике в оккупационной "администрации" Херсонщины из-за ударов по логистике РФ
Киев • УНН
В "АТЕШ" сообщили об усилении паники в оккупационной администрации Херсонщины из-за ударов по логистике. Оккупанты могут эвакуироваться в Мелитополь.
В оккупационной администрации временно захваченной части Херсонской области, которую возглавляет владимир сальдо, усиливаются панические настроения из-за регулярных ударов по логистической инфраструктуре российских войск. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По данным агентов движения, причиной беспокойства стали удары по логистическим узлам, мостам в районах Чонгара и Арабатской стрелки, а также постоянные атаки беспилотников на трассе "новороссия". В "АТЕШ" утверждают, что это осложнило снабжение российской группировки, а безопасных маршрутов для передвижения оккупационных чиновников почти не осталось.
Оперштаб оккупантов в Крыму переходит на круглосуточную работу из-за страха ударов - партизаны17.06.26, 19:56 • 4336 просмотров
В движении отмечают, что даже тыловые районы больше не считаются безопасными. В частности, Геническ, который оккупационная власть рассматривала как относительно защищенное место, в последнее время регулярно оказывается под ударами, что заставляет местных коллаборантов опасаться за собственную безопасность.
По информации "АТЕШ", из-за ухудшения ситуации оккупационная администрация Херсонской области в ближайшее время может начать эвакуацию во временно оккупированную часть Запорожской области. Основным местом для возможного переезда называют Мелитополь.
Оккупационная администрация в Крыму вывозит семьи и имущество на фоне ударов ВСУ19.06.26, 03:22 • 17071 просмотр