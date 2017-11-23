В Ассоциации рыболовов заявили об исчезновении малых рек Украины

Согласно сообщению, в последние годы в Украине практически не проводятся работы по очистке заиленных истоков рек. Кроме того, наблюдается маловодье - реки наполняются лишь на 70% от нормы.

По словам председателя Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, воде в реках присвоено 4-й класс, тогда как очистные сооружения рассчитаны на водозабор максимум 2-го класса воды.

"Все годы независимости до наших водоемов относятся чисто потребительско, а порой и преступно. Многие реки перегородили плотинами, в результате чего они потеряли свое естественное течение и не в состоянии "смыть" всю грязь, что попадает к ним. По берегам рек стоят мегаполисы, химические и металлургические гиганты со своими сливами и стоками. Вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева...", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент дал правительству задание взяться за развитие лесов и защиту заповедников.