В Асоціації рибалок заявили про зникнення малих річок України

Згідно з повідомленням, в останні роки в Україні практично не проводяться роботи по очищенню замулених витоків річок. Крім того, спостерігається маловоддя — річки наповнюються лише на 70% від норми.

За словами голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова, воді у річках присвоєно 4-й клас, тодія як очисні споруди розраховані на водозабір максимум 2-го класу води.

“Усі роки Незалежності до наших водойм відносяться чисто споживацькі, а часом і злочинно. Багато річок перегородили дамбами, в результаті чого вони втратили свою природну течію і не в змозі „змити“ весь бруд, що потрапляє до них. По берегах річок стоять мегаполіси, хімічні та металургійні гіганти зі своїми сливами і стоками. Вода у водосховищах нагадує коктейль з усієї таблиці Менделєєва...”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент дав уряду завдання взятися за розвиток лісів і захист заповідників.