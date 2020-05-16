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В Ассоциации анестезиологов Украины подвергли критике отечественные аппараты ИВЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Ассоциация анестезиологов Украины подвергла критике результаты разработки украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому и Правительству Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации анестезиологов Украины.

В Ассоциации анестезиологов Украины подвергли критике отечественные аппараты ИВЛ

“В последнее время много „инженеров“ разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из „аппаратов ИВЛ“ на базе ручного дыхательного мешка „Амбу“. Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом”, — говорится в письме.

В ассоциации добавили, что если отечественное производство аппаратов ИВЛ в обществе вызывает оптимизм и иллюзию решения проблемы недостаточного количества аппаратов ИВЛ, “то специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов „убийцами“, потому что большинство из них не отвечают современным требованиям, которые не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными”, отметили медики.

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В ассоциации выдвинули ряд требований, в частности: 1) При принятии решений о приобретении ИВЛ учитывать их профессиональное мнение, 2) прекратить спекуляции на теме производства аппаратов ИВЛ и “бессмысленной трате государственных средств”, 3) при оснащении отделений анестезиологии и интенсивной терапии аппаратами ИВЛ обеспечить их качество (с обязательным включением аппаратов экспертного уровня) и количество в соответствии с действующими табелям материально-технического оснащения.

Ранее Генеральный директор госпредприятия “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов заявил, что в ГП не поступало поручение о закупке 200 аппаратов ИВЛ отечественного производителя от Минздрава.

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