В Асоціації анестезіологів України піддали критиці вітчизняні апарати ШВЛ

“Останнім часом багато „інженерів“ розробляють та закликають до масового виробництва своїх винаходів, які начебто можуть замінити апарати ШВЛ. Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з „апаратів ШВЛ“ на базі ручного дихального мішка „Амбу“. Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання. Адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за об’ємом або тиском та синхронізації апарату з пацієнтом”, — йдеться у листі.

В асоціації додали, що якщо вітчизняне виробництво апаратів ШВЛ в суспільстві викликає оптимізм та ілюзію вирішення проблеми недостатньої кількості апаратів ШВЛ, “то фахівці розуміють, що тут нема чому радіти, і навіть називають деякі з цих апаратів „вбивцями“, тому що більшість з них не відповідають сучасним вимогам, не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих та дійсно можуть бути вкрай небезпечними”, наголосили медики.

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В асоціації висунули низку вимог, зокрема: 1) При прийнятті рішень щодо придбання ШВЛ враховувати їхню професійну думку, 2) припинити спекуляції на темі виробництва апаратів ШВЛ та “безглузду витрату державних коштів”, 3) при оснащенні відділень анестезіології та інтенсивної терапії апаратами ШВЛ забезпечити їх якість (з обов’язковим включенням апаратів експертного рівня) та кількість у відповідності з чинними табелями матеріально-технічного оснащення.

Раніше Генеральний директор держпідприємства “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов заявив, що до ДП не надходило доручення про закупівлю 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробника від МОЗ.

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