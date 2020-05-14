До ДП "Медичні закупівлі" не надходило доручення про закупівлю 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробника

Відповідаючи на питання, чи надходило до ДП “Медичні закупівлі” доручення щодо закупівлі 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробника, Жумаділов зазначив: “До нас доводяться закупівлі, які мають містити істотні умови цієї закупівлі, а саме предмет закупівлі, кількість, орієнтовна ціна”

“Я не згадав виробника, бо коли доводиться до нас доручення про закупівлю вже в конкретної компанії, то тоді питання. В тому є додаткова цінність наших дій закупівельних... Бо, якщо визначений переможець, це означає, що він був перевірений... У мене немає такої інформації, доручення офіційно не надходило, якщо воно не дійде у такій формі, то и будемо звертатися до МОЗ зі зверненням про те, щоб вони це доручення переосмислили та надали його у відповідності до чинного законодавства”, — повідомив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планують витратити 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень. Планується, що це будуть апарати вітчизняного виробництва.